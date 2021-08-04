Намерение правительства забрать средства из ремонта и обновления электросетей на финансирование льготного тарифа населения незаконно и будет иметь негативные последствия для потребителей.

Об этом говорится в заявлении Общественного Союза «Умные электросети Украины».

"Убийственное для операторов систем распределения ПСО не может быть принятым, так как нарушает законодательство и нивелирует любые шансы ОСР на обновление устаревших изношенных электросетей. Наибольшее негативное влияние почувствуют обычные потребители. Ведь возложение специальных обязанностей сделает невозможным обновление электросетей, изношенных на 70% по стране», - говорится в заявлении ассоциации.

В ассоциации заявили, что такой проект решения является грубым нарушением украинского законодательства и обязательств Украины перед Европейским Союзом.

"Проект постановления нарушает Договор об учреждении Энергетического сообщества и соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом», - отметили в ассоциации.

Общественный союз "умные электросети Украины" призвал Кабинет министров отказаться от принудительной остановки ремонтов электросетей.

Напомним, на сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт.ч при рыночной цене свыше 4 грн / кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года.

По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги централизованного отопления и природный газ.

Накануне появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии. Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о RAB-регулировании. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.