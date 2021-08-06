Проект компании ДТЭК Сети #СвітліCправи победил в конкурсе Golden World Awards for Excellence 2021, организованном Международной ассоциацией PR (IPRA)

Проект одержал победу сразу в 2-х номинациях - «Самые корпоративные коммуникации в мире-2020» и «Лучшее управление репутацией и бренд-менеджмент».

Компания отметила, что основная цель проекту #СвітліCправи - проинформировать о деятельности ДТЭК Сети и укрепить доверие к бренду.

Для этого ДТЭК поставил перед собой задачу повысить осведомленность клиентов об энергетике и работу операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети и, как следствие, снизить количество негативных комментариев пользователей в социальных сетях.

«Два года назад мы с командой очень захотели сделать бизнес ДТЭК Сети более открытым, понятным и дружественным к нашим клиентам. Сформировать знания о ценностях нашего бизнеса, об изменениях, которые происходят, о нашем стремлении стать лучшими для наших клиентов. Более того - сделать довольно непростую и «запутанную» энергетику ближе к людям», - прокомментировала руководитель департамента коммуникаций ДТЭК Сети Диана Клáдова.

Она пояснила, что проект фактически является видео-сериалом в социальной сети Facebook, который просто и доступно рассказывает о ежедневной работе сотрудников ДТЭК Сети: как устраняют аварии, строят объекты, развивают новые сервисы для клиентов и заботятся об окружающей среде.

Такие видео пользуются спросом у клиентов компании, поскольку их создают собственное сотрудники ДТЭК как послы бренда.

От запуска проекта в января 2019 года увидели свет 950 видеоисторий, их охват аудитории - более 62 млн контактов.

В проект приняли участие почти 1000 сотрудников компании: 850 - технических специалистов и более 100 специалистов по обслуживанию клиентов.

Премия Golden World Awards for Excellence основана в 1990 году Международной ассоциацией по связям с общественностью (International Public Relations Association IPRA).

Согласно информации на сайте ассоциации, премией награждаются компании и проекты из Европы, Азии, США и Африки за 37 категориями за выдающиеся достижения в области коммуникации.

Все проекты-победители должны отвечать и популяризировать цели устойчивого развития Глобального договора ООН.