В эфире программы «Юристы отвечают» на канале «А как на самом деле?» иммиграционная юристка компании ReLocate Юлия Голиневич объяснила, как подать заявку на лотерею грин-кард и рассказала, как не попасть на мошеннические компании, которые предлагают услуги по заполнении этих заявок.

«Основное отличие США от Канады – лотерея грин-кард. Канада построила иммиграционную систему таким образом, что она выбирает человека по критериям возраста, знания языка, образования, опыта работы. В США это работает по другому. По сути, лотерея - это возможность получить грин-карту кому угодно», - говорит Голиневич.

По ее словам, все, что требуется для участия – это заполнить маленькую анкету в начале октября, период подачи длится приблизительно месяц: зайти на сайт департамента, заполнить короткую анкету, где указать свою фамилию имя, дату и место рождение, адрес проживания, е-мейл, телефон и данные по своей семье и образовании.

«Выбор происходит рандомно. Вы не знаете, выиграете ли вы в этот раз или в следующем году – этого не знает никто. При чем каждый год, когда мы подаем заявки, когда мы получаем результаты, мы встречаемся с одними и теми же комментариями: кто-то играет 10 лет и не выиграл, кто-то выигрывает два года подряд, а кто-то выигрывает с первого раза – это абсолютная удача. Здесь повлиять нельзя», - рассказала Голиневич.

Юристка также отметила, что нужно быть внимательным в вопросе, как заполнять анкету и кому доверять в этом процессе. Она рассказала, что в практике сталкивалась с людьми, которые доверяли заполнение анкеты каким-либо тревел-агентам или другим компаниям, которые делали это за них, иногда даже из года в год, а потом требовали денежное вознаграждение за доступ к выиграшной заявке. Поэтому, уверена Голиневич, за помощью в участии в лотерее нужно обращаться только к юристам.

«Когда вы работаете с юристом, во-первых, вы заключаете договор, во-вторых, вы знаете, что это юрист, у которого есть образование, который занимается иммиграцией, которого знает посольство, это человек, который соблюдает законодательство страны. И когда вы работаете с таким человеком, вы можете быть уверены», - отметила Голиневич.

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