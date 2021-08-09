Нацбанк подготовил украинцам сюрприз

В НБУ решили по-особенному поздравить граждан с предстоящим Днем независимости и ввести в обращение новые деньги, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Памятную монету "К 30-летию независимости Украины" начнут выпускать в массы с 10 августа. Номинальная стоимость монеты 5 гривен. С одной стороны изображены поля, над которыми летят аисты. С другой - цветная вышитая лента, напоминающая цепь ДНК.

Украинцы бурно обсуждают событие:

"Сколько бабла срубят, козлы"

"это всё сразу же скупают барыги прямо у нацбанка... а потом продают коллекционерам втридорога... простые люди эти юбилейки видят только на картинках"

"Журавли летят над черным покровам Украины"

"Раньше хоть одну гривну могли выпустить... юбилейную, а сейчас учитывая ее размер вряд ли"

До этого НБУ вводил новую особенную монету номиналом 1 гривна, которая воспроизводила дизайн оборотной монеты образца 2004 года того же номинала и была посвящена создателю Руси-Украины - князю Киевскому Владимиру Великому. Монету, к слову, изготовили из золота 999,9 пробы, было выпущено всего 500 экзепляров.

Напомним, гривна поставит евро и доллар на место, НБУ озвучил новый курс валют: чего ждать украинцам.

Как сообщала Politeka, фальшивые гривны наводнили Украину: Нацбанк сделал срочное предупреждение.

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