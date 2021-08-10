Участницей незаконного дрифта на Софийской площади в центре Киева оказалась исполнительница Alyona Alyona.

Об этом свидетельствует ее Instagram.

Дрифт с двумя спортивными машинами прошел 10 августа. На исторической плитке сохранились следы резины на избавление от которых потребуется несколько дней. Об этом сообщает PavlovskyNEWS со ссылкой на представителей клининговой компании. Специалисты не сказали, какие расходы потребуются для решения проблемы, но отметили, что без привлечения особого оборудования здесь не обойтись.

Позднее стало известно, что в дрифте участвовали машины Red Bull, а прошел он возле памятника Хмельницкому. Все произошедшее оказалось съемками рекламы с участием Alyona Alyona. Поскольку разрешения от киевских чиновников и полицейских авторы проекта не получили, в полиции открыли дело о хулиганстве. Максимальное наказание по соответствующей уголовной статье – четыре года лишения свободы. Полицейские ищут всех, кто участвовал в подготовке рекламного ролика и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали о двух автомобилях, которые гоняли вокруг памятника Богдану Хмельницкому в Киеве. Информацию о происшествии подтвердили в полиции.

Справка:

Alyona Alyona - украинская исполнительница, которая работает в жанрах рэп и хип-хоп. Она появилась на свет в Кировоградской области в 1991 году. Тексты для рэп-композиций Alyona Alyona начала писать с детства. Широкая аудитория узнала о ней благодаря YouTube-каналу, который девушка начала вести в 27 лет. «Рибки» - это дебютный клип певицы, обнародованный в 2018 году.

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