После запуска «УЗ» элитного поезда «Киев – Одесса» выяснилось, что он не подходит для столичных перронов и пассажиры вынуждены становиться на шпагат, чтобы попасть внутрь.

Блогер Олег Васильев сообщил об этом в Facebook, опубликовав видео.

По словам блогера, не повезло пассажирам, которые пытались разместиться в поезде №287, который следовал по маршруту «Киев – Одесса». Васильев подтвердил, что огромный промежуток возник между перроном и вагоном. Происходящее при посадке он назвал «шпагатом с чемоданами», с которым справились не все желающие отправится в Одессу. Блогер предположил, что во время размещения пассажиров в Одессе происшествие повторится.

На видеосъемке можно увидеть даже маленьких детей, которых родители переносят на руках через пропасть, возникшую между платформой и вагоном. Комментаторы записи блогера предложили пользоваться помостом при загрузке поезда или вести посадку с низкой платформы.

Отметим, что новый поезд 9 августа совершил первый рейс по маршруту Киев – Одесса. В нем для пассажиров предусмотрен повышенный уровень комфорта из-за чего поезд получил статус элитного. Умывальник присутствует в каждом купе этого поезда. Для путешествующих с маленькими детьми родителей предусмотрен пеленальный столик.

Среди других преимуществ вагона – душевая кабинка и мультимедийная система. Размещение происходит по два пассажира на одно купе. Такие же правила ранее действовали в спальных вагонах украинских поездов. Заплатить за поездку по указанному маршруту в вагоне повышенного комфорта придется 807 грн.

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