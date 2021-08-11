Ушел из жизни ученый-инженер, дипломат и общественный деятель Роланд Франко, последний внук известного украинского писателя Ивана Франко

Роланд Тарасович скончался 11 августа в возрасте 89 лет. Печальную новость сообщили на страничке Международного фонда Ивана Франко в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net. Причина смерти не указывается.

Сотрудники Фонда выразили свои соболезнования в связи с уходом известного украинцы: "Светлая память об этом добром человеке навсегда останется в наших сердцах и тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться... Вечный покой его душе. Вечная память".

Роланд Франко, как уже понятно, был популяризатором творчества своего знаменитого деда. Родился 28 марта 1932 года во Львове. В юности он решил связать свою жизнь с технической сферой. Сначала учился на нефтяном факультете, а затем на горном. Является кандидатом технических наук. В 50-х годах прошлого столетия Роланд попадал под подозрение из-за якобы создания подпольной националистической организации, но делу не дали ход - спасло имя деда.

Украинцы выражают свои соболезнования в связи со смертью Роланда Тарасовича в комментариях:

"Глубокие соболезнования и всему роду Франко, и семье, и сотрудникам Фонда, что так много и интересно делает для государства... Улетайте в Вечность, дорогой Роланд Тарасович, сохраним память о Вас навсегда!"

"К сожалению, такая человеческая жизнь... Знала лично господина Роланда. Общались. Он был светлым, добрым человеком. Пусть покоится с Богом"

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