Замминистра экономики Владимир Гринюк поделился прогнозом относительно тарифов и цен на продукты до конца 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.

По его словам, в указанный период текущие тренды в ценовой политике не изменятся. Замминистра прогнозирует постепенное восстановление экономики после карантина. В пресс-службе отметили, что внешние цены все еще сильно влияют на внутренние.

Наиболее наглядно это демонстрирует рост цен на масла и топливо. Они подорожали на 2,7% за месяц. Из-за этого существенно повысились тарифы на проезд в общественном транспорте. Средний рост достиг 1,1% за месяц. Цены на продовольствие в прошедший месяц мало зависели от внешних факторов. Из-за благоприятного сезона удалось насытить рынок украинскими продуктами, которые имеют небольшой срок хранения.

В Госстате сообщили, что в июле разогналась потребительская инфляция. Ее показатель вырос до 10,2% против 9,5% за аналогичный период прошлого года. По сравнению с прошлым годом сильно подорожали масло и сахар. Они соответственно прибавили 79,0% и 83,5%.

На 33% больше теперь придется заплатить за яйца. Хлеб стал дороже на 16%. Также к лидерам подорожания следует отнести мясо и макароны. Они прибавили 11,1% и 9,3%. К хорошим новостям можно отнести то, что подешевели овощи и фрукты. Цены на них снизились на 2,7% и 12,2%. 35,5% рост продемонстрировали тарифы на газ, электроэнергию и воду. Эксперты связывают это с повышением цены природного газа. Он стал дороже на 164,5%. За электроэнергию поставщикам также приходится платить больше – на 36,6%.

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