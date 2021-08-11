Украинец проехал почти 600 км на велосипеде, играя на дудке гимн нашей страны
Об этом рассказала журналистка Ксюша Машкова в Facebook.
"Этот музыкальный инструмент он сделал сам из пластиковых трубок. Впоследствии он прикрепил дудку к рулю транспортного средства", - написала журналистка.
Владислав Козаченко начал путь 5 августа в Первомайске Николаевской области, а закончил через три дня уже в Тернополе.
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"Придумал то, что умею лучше всего. А лучше всего я умею ездить на велосипеде и играть на дудке. Появилась такая идея", - сказал Владислав, который посвятил необычный заезд Дню Независимости Украины.
Так, на Прикарпатье в поселке Ланчин состоялась матчевая встреча между сборными командами Украины и Румынии.
Харьковчанка Анна Васюк стала украшением этих соревнований. Мало того, она установила абсолютный рекорд Украины, подняв над головой гантель весом 64 килограмма.
Спортсменка сообщила, что шла к абсолютному рекорду 10 лет и не планирует останавливаться на достигнутом. Теперь она хочет установить мировой рекорд: 74 кг.
Напомним, 97-летний украинец стал лучшим теннисистом и побил рекорд.
Как сообщала Politeka, 37-летняя женщина родила сразу 10 детей и побила рекорд.
Также Politeka писала, что украинец вживил себе под кожу уже 8-й чип и побил рекорд.