Кто из украинцев сможет получить дополнительные деньги

В Украине повысили размер государственной социальной помощи детям с инвалидностью, постраждавшим от взрывоопасных предметов. Кроме того, выплата надбавки будет выплачиваться по уходу за лицами с инвалидностью с детства.

Кабинет министров принял такое постановление на заседании 11 августа.

Согласно принятому документу, с 01.07.2021 размер госпомощи на детей с инвалидностью до 18 лет, которые получили инвалидность вследствие ранения или другого повреждения здоровья от взрывоопасных предметов, повышается на 50% размера госпомощи на детей с инвалидностью до 18 лет.

По состоянию на 01.07.2021 размер такой помощи составляет 1297,80 грн, а с 01.12.2021 повысится до 1353,80 грн.

Общий размер государственной соцпомощи на детей с инвалидностью, постраждавшим от взрывоопасных предметов, с 01.07.2021 составит 1946,7 грн, а с 01.12.2021 – 2030,7 грн. Эти суммы указаны без учета надбавок, повышения и других доплат.

Стоит напомнить, что Кабмин также повысил размер пособия на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность, до двух прожиточных минимумов.

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