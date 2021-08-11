Певица Анна Добрыднева рассказала в новой программе «KARABAS.Live», как она пришла в музыку.

Как отмечает гостя программы, музыкой занималась еще ее мама. «Поэтому все формируется с детства. И эта творческая лавина потом обязательно катиться в правильном направлении», - подчеркивает она.

Добрыднева рассказывает, что ее мать и сейчас занимается пианистами и импровизаторами, а сама она, чтобы не занимать много времени, утверждает, что занималась музыкой с детства и хотела продолжать в будущем. «С детства я представляла себя на сцене и другого пути не видела и не хотела. Поэтому максимально занималась музыкой и реально это любила», - утверждает Добрыднева.

В частности, говорит певица, она училась и в музыкальной школе, и в музыкальном училище, и в педагогическом университете Драгоманова на факультете музыкальной педагогики и художественной культуры. Кроме этого, рассказывает гостя программы, она принимала участие в различных рок-группах и рок-фестивалях. Добрыднева признается, что сначала ей импонировал приятный металл и классический рок, хоть и слушала музыку разных жанров.

Попутно она отмечает, что музыкальное училище она закончила с красным дипломом, а в университете Драгоманова училась на бюджете. «Поэтому для дуэта «Пара нормальных» я прошла свой первый и единственный в жизни кастинг с легкостью и без всяких амбиций», - заключает Добрыднева.

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