В Украине изменится цена дорогущего подсолнечного масла

Об этом сообщает пресс-служба "Институт аграрной экономики".

Стоимость подсолнечного масла в этом году выросла на восемьдесят процентов. Однако уже в сентябре этого года предполагается снижения цены на подсолнечное масло.

Об этом сообщил научный сотрудник Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Андрей Педорченко.

Вскоре ожидается увеличение производства подсолнуха до 14,2 миллиона тонн, что на восемь процентов ниже прошлогодних показателей.

Ситуация мирового рынка предполагает увеличения предложения растительных масел, так как в мире увеличивается производство сои.

Важно отметить, что в Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 гривен, в то время когда в украинских супермаркетах оно стоит от 50 до 75 гривен.

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В этом году фермеры вырастили огромный урожай, однако, не могут на этом заработать, все из-за ценовой политики, которая сейчас есть на рынке.

Владельцы скармливают урожай животным, или же вовсе выбрасывают.

Фермер из Херсона рассказал, что решил накормить овец огурцами, так как на базаре не смог их продать даже по гривне за килограмм.

"Мы покупаем семена. Мы нанимаем людей. Мы тратим на соляру, и имеем две гривны. Человек, который сюда приехал, нанял грузчика, перегрузили ему, он отвез в Киев, потратил на соляру тысячу гривен, и продал его по семь", - жалуется местный фермер.

Зарабатывают далеко не фермеры, а сейчас начали стремительно падать цены и на арбузы.

Мелкие производители начали сами ставит цены на продукцию, пытаясь заработать самим, а не давая зарплату посредникам.

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