Общая задолженность украинцев за коммунальные услуги в августе достигла 66 млрд грн.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам экспертов, жители не справляются с такими расходами из-за стремительного возрастания стоимости указанных услуг. 25 млрд. грн. граждане задолжали за газ. Что касается воды и тепла, там суммарный долг достиг 21 млрд. грн. За водоотвод украинцы не доплатили 6 млрд. грн. Еще один показатель - распределение электроэнергии. За него жители остаются должны 7 млрд. грн.

В 2020 году мониторинг показал, что количество украинцев с доходами ниже черты бедности достигло четверти от всех граждан. Базовые потребности не может удовлетворить треть работающих жителей. В Госстате сообщили, что в 2021 году половина взрослых людей в нашей стране боится пересечь черту бедности. Эти люди уверены, что в будущем их материальное положение продолжит ухудшаться.

На существенное ухудшение своего материального положения пожаловались более 50% украинцев. 9 августа в свет вышло еще одно исследование, которое показала, что средним классом в нашей стране себя считает 1% граждан. При этом, 67% людей называли себя бедными. Киевский международный институт социологии провел свой опрос, который показал, что на еду не хватает денег 14% жителей. 32,8% украинцев достаточно богаты, чтобы покупать одежду и продукты, но телевизор или холодильник им уже не по карману. Богдан Данилишин, председатель Совета Национального банка Украины, 11 августа опубликовал сведения, которые показывают, что украинцы из-за нехватки средств на текущие расходы, начали массово проедать сбережения.

Ранее сообщалось, что размер субсидий в Украине изменится, раскрыт важный нюанс

Также, украинцы могут начать платить европейский штраф

Politeka рассказывала, что в Украине снова вводят жесткие штрафы, от 1700 до 5100 гривен