Сельские магазины в Швеции работают на доверии

Об этом стало известно благодаря паблика "Швеция" в Facebook.

"Почем яйца? Зайдем посмотрим. Сельский магазин на острове Финнхамн обслуживает, в основном, туристов, снимающих здесь домики на лето. Продукция местных фермеров – экологически сертифицированная: мармелад – из крыжовника с соседнего куста, огурцы – из теплицы напротив, яйца – от хора кудахчущих поставщиц п/у наглого рыжего петуха.

Взвешивать – самостоятельно, оплачивать – переводом на телефон или оставляя в коробке наличные без сдачи: сельские магазинчики, работающие на доверии, давно вошли в Швеции в практику. P.S. Нет, не забыли о главном. Яйца – по 39крон/6 штук (примерно 3,8евро). Эти и другие цены – в видео", — говорится в сообщении.

Видео с ценами на продукты можно увидеть здесь.

К слову, в Украине изменится цена дорогущего подсолнечного масла

Об этом сообщает пресс-служба "Институт аграрной экономики".

Стоимость подсолнечного масла в этом году выросла на восемьдесят процентов. Однако уже в сентябре этого года предполагается снижения цены на подсолнечное масло.

Об этом сообщил научный сотрудник Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Андрей Педорченко.

Вскоре ожидается увеличение производства подсолнуха до 14,2 миллиона тонн, что на восемь процентов ниже прошлогодних показателей.

Ситуация мирового рынка предполагает увеличения предложения растительных масел, так как в мире увеличивается производство сои.

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