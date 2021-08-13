В новой программе «Главное» на канале «MY.UA» астролог, нумеролог и психолог Розалия Романова рассказала про действие Новой Луны в знаке Льва на человека в сфере денег

«Начнем с продажи и покупки, один человек продает, соответственно, он и получает деньги, а другой человек покупает, соответственно, он и отдает деньги. Но именно в этот период это наиболее удачно для обеих сторон. То есть в новолуние в знаке Льва открывается возможность продать более выгодно. И если продавать сейчас, то получишь наиболее выгодный результат, а если будешь тянуть, то может не продастся вовсе или за более низкую цену», - подчеркнула она.

Романова рассказала, что покупка - это инвестиция и инвестировать на растущую Луну означает, что у тебя будет прибывать. Поэтому сейчас открывается благоприятный период, считает она, когда нужно не сидеть на месте, а заняться мудрыми инвестициями и вложениями. Зеленый свет загорелся для всех, уверена она, поэтому нужно ловить момент.

«Сейчас период, когда работает правило, что главное оказаться в нужное время в нужном месте. И если вас куда-то зовут, идите, если вам что-то предлагают, не думайте и рассматривайте предложения сразу. Не надо откладывать их до осени - главное ничего не откладывать. Сейчас месяц «серпень», а серпом мы собираем урожай, поэтому все, что касается продовольствия и сельскохозяйственной техники, все, что касается работы на земле - этому всему открывается зеленый свет», - резюмировала она.

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