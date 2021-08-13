На какие продукты вырастут цены осенью? На этот вопрос ответил экономист Виктор Скаршевский в программе «Главное» на канале «MY.UA».

Эксперт отмечает, что в Украине цены будут расти быстрее и быстрее, а в этом году они могут даже превысить 10%-ый годовой рост инфляции. По его словам, не последнюю роль в этих подорожаниях играют и особенности налогообложения: в Украине НДС - 20%, а в европейских странах - 5% или даже 3%.

В частности, говорит экономист, это касается продовольствия: оно дорожает в мире и, соответственно, в Украине. Скаршевский отмечает, что Украина - крупнейший экспортер подсолнечного масла в мире, но и на него растет цена даже больше, чем в Европе. «Хотя возможно именно потому, что мы более 90% всего подсолнечного масла экспортируем и подтягиваются цены вверх», - рассуждает он.

Кроме этого, утверждает экономист, стоит ожидать повышения тарифов на электроэнергию, а это в свою очередь отразится на общей инфляции. «Плюс еще есть прогнозы от мировых аналитических агентств по подорожанию нефти, а если будет дорожать нефть, то это подорожание перенесется и внутри Украины на нефтепродукты», - объясняет Скаршевский.

Наиболее ожидаемо, говорит эксперт, подорожают коммунальные услуги, прежде всего речь идет о тепле. Как он объясняет, правительство решило ликвидировать специальные обязательства по газу для теплокоммунэнерго, а потому его придется покупать по более высокой цене.

Как сообщала Politeka, Скаршевский рассказал, чего ожидать осенью от курса доллара.

Также Politeka писала о том, что Скаршевский рассказал, как нужно трансформироваться экономике Украины.