На какие продукты вырастут цены осенью? На этот вопрос ответил экономист Виктор Скаршевский в программе «Главное» на канале «MY.UA».
Эксперт отмечает, что в Украине цены будут расти быстрее и быстрее, а в этом году они могут даже превысить 10%-ый годовой рост инфляции. По его словам, не последнюю роль в этих подорожаниях играют и особенности налогообложения: в Украине НДС - 20%, а в европейских странах - 5% или даже 3%.
В частности, говорит экономист, это касается продовольствия: оно дорожает в мире и, соответственно, в Украине. Скаршевский отмечает, что Украина - крупнейший экспортер подсолнечного масла в мире, но и на него растет цена даже больше, чем в Европе. «Хотя возможно именно потому, что мы более 90% всего подсолнечного масла экспортируем и подтягиваются цены вверх», - рассуждает он.
Кроме этого, утверждает экономист, стоит ожидать повышения тарифов на электроэнергию, а это в свою очередь отразится на общей инфляции. «Плюс еще есть прогнозы от мировых аналитических агентств по подорожанию нефти, а если будет дорожать нефть, то это подорожание перенесется и внутри Украины на нефтепродукты», - объясняет Скаршевский.
Наиболее ожидаемо, говорит эксперт, подорожают коммунальные услуги, прежде всего речь идет о тепле. Как он объясняет, правительство решило ликвидировать специальные обязательства по газу для теплокоммунэнерго, а потому его придется покупать по более высокой цене.
В СБУ окончательно решили, что делать с Филиппом Киркоровым: "В интересах национальной безопасности..."
Украину ожидает вспышка штамма "Дельта", в Минздраве срочно предупредили: "Передается за 10 секунд"
Найдено тело участницы популярного украинского шоу: первые детали преступления
Жена продюсера "Квартал 95", едва вместив бюст в тесное декольте, рассказала об особом даре: "Класс, Анечка"
В Раде проговорились о новом локдауне, названы сроки: "Эта зараза не уйдет"
Как сообщала Politeka, Скаршевский рассказал, чего ожидать осенью от курса доллара.
Также Politeka писала о том, что Скаршевский рассказал, как нужно трансформироваться экономике Украины.