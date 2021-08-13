Что будет с определенными знаками зодиака в новолуние? На этот вопрос ответила астролог, нумеролог и психолог Розалия Романова в программе «Главное» на канале «MY.UA».

Прежде всего гостя программы отмечает, что свои прогнозы она основывает именно на лунном календаре, поскольку из всех небесных тел Луна к Земле находится ближе всего, а потому и влияет сильнее всего. К тому же, добавляет астролог, с Луной связаны приливы и отливы, сам человек - это вода на 80%. Итак, Романова заключает, что это небесное тело влияет на человека колоссально.

Сегодняшнюю ситуацию на небе эксперт оценивает так: «Произошло новолуние и целые две недели у нас есть, чтобы быть активными». Она объясняет это тем, что Новая Луна во Льве, а каждое созвездие по-своему влияет на Луну и, соответственно, на человека. «Лев – это огненный знак, самый активный и сильный. Это такой знак, который дает самый большой импульс», - подчеркивает Романова.

Попутно она комментирует и рождение Луны в других знаках: если Рак, то следующие две недели пройдут спокойно, если Близнецы, то это будет удачное время для коммуникации. «То есть каждый знак имеет свое значение и сейчас у нас Лев, поэтому не сидите ровно, а действуйте», - констатирует астролог.

Романова советует украинцам в этот период проявлять инициативу, браться за новые дела даже на бытовом уровне.

Как сообщала Politeka, Романова заявила, что в Новой Луне в знаке Льва открывается возможность продать выгоднее.

Также Politeka писала о том, что Росс предсказал стремительные изменения в жизни Украины в ближайшее время.