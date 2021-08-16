Украинцы обсуждают чудо, которое произошло на Закарпатщине

Поиски 6-летнего Алексея Стефанцева из Коломыи увенчались успехом, мальчика обнаружили живым и невредимым.

Так, 14 августа около 15.30 ребенок отстал от взрослых и потерялся во время восхождения на самую высокую гору Украины - Говерлу. В полицию о пропаже мальчика заявили в 22.50, и начались масштабные поиски, которые не прекращались всю ночь. В них участвовали более 200 человек и 30 единиц техники.

По состоянию на 19.30 15 августа одна из поисковых групп обнаружила ребенка в горах, на маршруте в сторону горы Кукул. Алексей был уставший и напуган, но, к счастью, его жизни и здоровью ничего не угрожало. Мальчик провел в горах всю ночь, тогда как температура опускалась до 12 градусов, а он был в одной футболке.

С помощью рации с сыном связались родители. Мама малыша со слезами на глазах говорила в трубку: "Это он! Как ты солнышко?". Душещипательные кадры облетели Сеть.

В 20:40 в тот же день поисковая группа спустила Алексея к базе Заросляк, откуда он с родными начинал восхождение. Медики осмотрели малыша, также свою помощь предложили психологи.

Пользователи активно обсуждают событие, радуясь, что все закончилось благополучно:

"Слава Богу. Напугали всю Украину"

"Наконец-то! Ура! Все так переживали! Родителям такое счастье!"

"Богу благодарность, что сберег ребенка. И людям, которые искали, уважение и благодарность🤗"

"Ото пережили родители и все знакомые... хорошо, что все хорошо!"

"Это чудо. Спасибо спасателям. Это как найти иголку в стоге. Родители пережили страшные сутки... Здоровья малышу!"

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