Утром Львов снова накрыло мощным ураганом с грозой

17 августа, во Львове из-за сильного дождя с порывистом ветром повалило деревья и оборвало провода линий электропередач. Также водой затопило несколько улиц.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета. Фото и видео разрушений опубликовали в социальных сетях - на странице "Варта".

После грозы на улице Чорновола обрушилась часть стены, которая была совсем недавно построена в новом офисном центре.

Улица Ерошенко превратилась в настоящее озеро. В районе улиц Ряшевская-Городоцкая подтоплено часть дороги.

После первой порции грозы в городе было обнаружено поваленные деревья. Несколько веток и деревьев упали на припаркованные автомобили.

Всего коммунальщики насчитали 27 поваленных деревьев – из них 9 по городу и 18 в парках. Также из-за непогоды было сломано 15 ветвей.

В ГУ ГСЧС во Львовской области добавили, что в селе Забужье Червоноградского района дерево упало на дорогу. Поваленное деревьев также обнаружили в селе Куликов Львовского района. Спасатели разрезали поваленные деревья и убрали их с проезжей части.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.