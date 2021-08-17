Украинские семьи в Закарпатье на продукты ежемесячно тратят более восьми тысяч гривен – это рекорд среди всех регионов страны.

Соответствующие данные предоставили в Госстате.

По данным службы, за первый квартал 2021 года жители Закарпатской области на продукты тратили в среднем 8373 грн. Второе место в рейтинге заняли семьи из Ивано-Франковской области с показателем 6904 грн., а на третьем разместились жители Волынской области с отметкой в 6176 грн.

За газ, электроэнергию и воду больше всего платят в Киеве – 3188 грн. Закарпатская область заняла второе место с показателем 2651 грн. Киевская область попала на третью строку рейтинга с 2571 грн.

По данным октября 2020 года более четверти всех украинцев попали за черту бедности. Обеспечить себя самым необходимым не мог каждый третий работающий житель нашей страны. Отметим, что с начала 2021 года в Украине минимальная зарплата выросла до 6 тыс. грн. При этом, примерно половина взрослых людей в нашей стране уверены, что в ближайшее время они будут жить еще хуже. Таковы данные Госстата за август 2021 года. Согласно этому отчету, половина украинцев также боится пересечь черту бедности.

На сильное ухудшение материального положения успели пожаловаться более половины жителей нашей страны. При этом, номинальная средняя зарплата работающего украинца в июне этого года поднялась на 23,6%, если сравнивать ее с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, в июне 2021 года средняя зарплата достигла показателя в 14 313 грн. В августе 2021 года средним классом себя называл только один процент жителей нашей страны.

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