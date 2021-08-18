Должна ли горячая вода поступать в дома украинцев централизованно? Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывается экономист Борис Кушнирук.

«Отопление должно быть централизованным, а вот горячую воду нужно получать децентрализовано – через бойлеры. Это сделает систему существенно более эффективной. Нужно, чтобы в сам дом поступала холодная вода, а тепло – только во время отопительного сезона. Конечно, в новостройках всё так и делается, но ведь у нас есть и сотни тысяч старых домов. Их тоже нужно переводить на новую систему, и понятно, что за один день этого не сделать. На это понадобятся сотни миллиардов гривен, и нужно понять, где их взять. Нужна проработанная программа. А если ничего этого не делать, тогда не стоит удивляться, что взрывы в домах происходят всё чаще», - считает экономист.

По его словам, схожим образом дело обстоит и с поставками электроэнергии.

«Если у вас сломалась подстанция, которая обеспечивает трансформаторы, то никакие зарубежные друзья вам не помогут. А она может полететь так, что вы останетесь без электричества в лучшем случае на несколько суток. А если на дворе зима? Говорят, что сейчас власть замораживает рост тарифов, чтобы избежать народного возмущения. Но ведь у нас не было ни одного Майдана на экономической почве, их всегда вызывала несправедливость власти. А тарифная история – это история о том, чего власть не делает для того, чтобы изменить ситуацию», - говорит Борис Кушнирук.

Как сообщает Politeka , ранее этот эксперт заявлял, что сейчас украинские электросети находятся в критическом состоянии.