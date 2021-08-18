В Украине жители тратят на оплату коммунальных услуг в месяц около трех тысяч гривен – 21% от вычисленной Госстатом средней зарплаты.

Об этом сообщил Олег Попенко – чиновник, который возглавляет департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при Киевской городской государственной администрации.

По его словам, в Польше средняя заработная плата при переводе в национальную валюту составит 41758 грн. Средний платеж за коммуналку там достигает 6480 гривен. Таким образом, граждане Польши отдают за коммунальные услуги чуть более 15,5% от зарплаты.

Попенко сообщил, что поляки тратят на капремонт дома, налог, вывоз отходов и отопление около четырех тысяч гривен в месяц. По его словам, на газ у жителей соседней страны уходит всего 100 грн. из расчета тарифа 10,72 грн. и потреблении трех кубометров топлива, с учетом абонплаты в 60 грн. в среднем равна 3,7 грн. при условии использования также особого ночного тарифа.

Использовав в месяц 220 кВт-ч, польской семье приходится заплатить 814 грн. К этой сумме необходимо добавить абонплату в 90 гривен и общий расход тогда получим в 904 грн. Со всеми платежами, включая горячую воду, в Польше гражданин вынужден заплатить 6480 гривен по средней платежке.

Эксперт добавил, что в Украине среднемесячные расходы на коммуналку находятся в пределах 1840 – 3466 грн. Попенко добавил, что чтобы украинцы смогли справляться с действующими тарифами на коммунальные услуги, их зарплата должна быть не ниже 15,5 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что у украинцев забирают квартиры и мебель

Также, в Украине лопнул крупный банк

Politeka рассказывала, как изменятся цены на коммуналку в Украине с приходом холодов