Студенты показали, как живут в киевскои общежитии
По словам работников общежития, капитального ремонта здесь не было более 30 лет.
"Сантехника наша просто в ужасном состоянии. И если в комнатах еще более-менее, поскольку сами родители там делают ремонты, то в сантехнику же никто не полезет. Не будут же родители трубы менять.
Когда тот капитальный ремонт будет – неизвестно, нам ничего не говорят", - говорят в администрации.
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За ужасные условия для жизни студенты платят 520 гривен в месяц — 2600 грн за пять месяцев.
К слову, недавно в Киеве загорелось общежитие колледжа
Пожар произошел в помещении 5-этажного дома в Печерском районе Киева утром 8 июля.
Как отметили в пресс-службе ГСЧС, сообщение о пожаре на Лейпцигской улице поступило в 4:20.
Спасатели увидели на месте возгорание в тамбуре к чердаку.
Площадь пожара составила 2 квадратных метра.
Спасателей начали эвакуировать людей из помещения. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Напомним, миллионы пошли в карманы мошенников, вместо помощи детским садам и школам в результате махинаций в Днепре.
Как сообщала Politeka, украинские школьники не смогут продолжать обучение в 10-11 классах.
Также Politeka писала, что школьникам готовят изменения с 1 сентября: что известно о решении МОН.