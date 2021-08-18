Студенты показали, как живут в киевскои общежитии

По словам работников общежития, капитального ремонта здесь не было более 30 лет.

"Сантехника наша просто в ужасном состоянии. И если в комнатах еще более-менее, поскольку сами родители там делают ремонты, то в сантехнику же никто не полезет. Не будут же родители трубы менять.

Когда тот капитальный ремонт будет – неизвестно, нам ничего не говорят", - говорят в администрации.

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К слову, недавно в Киеве загорелось общежитие колледжа

Пожар произошел в помещении 5-этажного дома в Печерском районе Киева утром 8 июля.

Как отметили в пресс-службе ГСЧС, сообщение о пожаре на Лейпцигской улице поступило в 4:20.

Спасатели увидели на месте возгорание в тамбуре к чердаку.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра.

Спасателей начали эвакуировать людей из помещения. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.