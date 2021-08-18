Власть должна защитить отечественных металлургов, которые через неконтролируемый экспорт металлолома, могут остаться без сырья и вынуждены будут остановиться. Об этом заявил вице-президент ИСС Ukraine по вопросам промышленной политики и энергетических стратегий Сергей Сиволап.



Эксперт пояснил, что лом является необходимым сырьем для работы металлургических предприятий, которые сейчас начали испытывать его дефицит из-за резкого увеличения экспорта лома.



«Отечественные металлурги имели определенную защиту от бесконтрольного вывоза металлолома за счет ограничительных пошлин. Однако динамика цен на мировом рынке привела к тому, что даже при этих ограничениях лом массово пошел заграницу, в обход отечественных производителей»,- пояснил Сиволап.



Он обратил внимание, что украинские металлурги, в отличие от иностранных, не имеют поддержки от государства и не могут конкурировать в закупке лома с иностранными. Как следствие, это сырье массово продается за пределы страны, в частности в Турцию.



«Украинский лом идет в Турцию, которая нетарифными методами, а именно государственной поддержкой собственной металлургии, создали условия, когда местные меткомбинаты могут поднимать цены на лом, чтобы искупать его отовсюду, прежде всего из Украины, при этом оставляя собственный металл в конкурентных пределах. А украинские комбинаты не имеют такой поддержки, и соответственно на этапе сырья, а лом это сырье, попадают в заранее невыгодные условия», - пояснил Сиволап.



Он также отметил: лом является сырьем для меткомбинатов, которые работают на более экологичных технологиях, что обеспечивает уменьшение выбросов, что является стратегической целью для страны. "Больше лома, меньше выбросов", - напомнил Сиволап.



По его словам, сейчас из-за дефицита лома ряд меткомбинатов вынужден сокращать производство.



«Сейчас на складах отдельных предприятий, производство которых наиболее зависимы от лома, а это прежде всего Интерпайп, этого продукта вообще критически мало, и производство сокращается», - отметил Сіволап.



Учитывая это, по мнению эксперта, власть должна как можно быстрее принять решение о запрете экспорта лома.



«Вопрос о закрытии своих границ на вывоз лома ставят на повестку дня уже много стран. В том числе и ЕС. Это "зеленый" ресурс, который вывозить-это собственный убыток. Каким образом его оформить, чтобы не нарушить международные обязательства – это уже вопрос к юристам», - считает Сиволап.



Ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Дениса Шмыгаля с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привело к резкому росту его экспорта и отечественные предприятия испытывают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.



В то же время председатель правления «Интерпайп Втормет» Валентин Макаренко заявил, что дефицит металлолома уже заставляет промпредприятия сокращать производство, и призвал ввести запрет на экспорт лома.



Напомним, согласно данным Гостаможни, внешние поставки украинского металлолома начали расти с середины весны: в апреле они составили 38 тыс. т, в мае - 60 тыс. т, в июне этот показатель побил рекорд - 85 тыс. т.