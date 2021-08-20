Экономический эксперт Юрий Гаврилечко в программе Любови Завальнюк «Суть событий» заявил, что власть врет, когда говорит, что 41% украинской экономики находится в теневом секторе

«Это сказка. На самом деле она очень выгодна власти. Всегда можно списать на невидимого и неощутимого врага все собственные провалы в системном решении проблем», - говорит эксперт.

А вот какова реальность в нашей стране на сегодняшний день, по его словам, не знает никто.

«Для того, чтобы говорить о какой-то реальности, нужно иметь какие-то исходные данные. Я ссылаюсь сейчас на Госстат, а насколько достоверны эти данные? А черт его знает, потому что в Украине уже вот в этом году мы отмечаем 20-летие отсутствия переписи населения. Мы не знаем, сколько в стране живет людей. Мы не знаем, какая плотность населения у нас в каких регионах. Мы не имеем ни малейшего понятия о том, какое образование у этих граждан, какой уровень дохода, где они физически находятся, в каком количестве… И множество других вещей, без которых социальная политика невозможна», - сказал Гаврилечко.

Он отметил, что без переписи населения правительство не может сделать расчет рабочей силы, а также проводить реформы.

Как сообщала Politeka, Загородний рассказал, почему Украине не подходит накопительная пенсия.

Также Politeka писала, что Завальнюк рассказала, при каком условии начнутся дополнительные пенсионные выплаты.