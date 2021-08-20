В новой программе «Главное» на канале «MY.UA» астролог, нумеролог и психолог Розалия Романова рассказала о прогнозах для Украины на картах таро

«Сейчас такой период, когда можно хорошо заработать и можно получить результат того труда, который был долго вами приложен к какой-то теме. Но в то же время сейчас такой период, когда можно и потерять. Если человек слишком увлечется чем-то или начнет амбиции показывать и начнет что-то слишком доказывать, вот здесь можно и потерять. Нужно сохранять здравый смысл и тогда будет все хорошо - это касается и управления государством», - подчеркнула она.

Романова сказала, что Украина является центром и житницей всей Европы, до сих пор при раскопках на территории Украины находят монеты, которым по две тысячи лет. К нам всегда приходили и покупали то, что поддерживало жизнь, считает она, поэтому за наше место всегда боролись и хотели нас контролировать. И такое происходило во все века, подтвердила она, поэтому наша задача всегда ко всем поворачиваться лицом.

«К сожалению, в ближайшие три года Україна не станет слишком авторитетным государством, но с нами все равно будут считаться. Украина будет все время в такой позиции, когда все должны будут оглядываться и интересоваться, что там с Украиной, нас нельзя будет сбросить со счетов. Мы будем напоминать: услышьте нас и примите наше мнение к сведению», - резюмировала она.

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