Во Львове разгорается языковой скандал с призером Олимпиады Дмитрием Грачевым

Стало известно, что в переписке он негативно высказался об украинском языке.

Об этом рассказал Владимир Вязивский на своей странице в Facebook.

Львовский олимпиец якобы задолжал Вязивскому сумму в 4500 долларов.

Когда спортсмену напомнили о долге, он в грубой форме потребовал у собеседника перейти на русский, а потом предложил забрать долг на Красной площади в Москве.

"Нормально говори, на псячей мове не общаясь", - заявил Грачев.

"СБУ, я надеюсь, вы уже заинтересовались врагом Украины Грачевым? Этот человек не просто хам, а во время войны зовет на встречу в Москву", "К такого тренера я считаю что детей нет чего посылать пусть тренірує собак", "Однозначно должна быть статья за такое оскорбление родного языка. А судя по другим сообщениям, то хам", - возмущени украинцы в сети.

Напомним, скандал разгорелся из-за фото украинской спортсменки с коллегой из РФ: "Где совесть?"

Как сообщала Politeka, студентка нецензурно выругалась на украинский язык: "Почему я не могу писать на русском?

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