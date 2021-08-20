Во Львове разгорается языковой скандал с призером Олимпиады Дмитрием Грачевым
Стало известно, что в переписке он негативно высказался об украинском языке.
Об этом рассказал Владимир Вязивский на своей странице в Facebook.
Львовский олимпиец якобы задолжал Вязивскому сумму в 4500 долларов.
Когда спортсмену напомнили о долге, он в грубой форме потребовал у собеседника перейти на русский, а потом предложил забрать долг на Красной площади в Москве.
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"Нормально говори, на псячей мове не общаясь", - заявил Грачев.
"СБУ, я надеюсь, вы уже заинтересовались врагом Украины Грачевым? Этот человек не просто хам, а во время войны зовет на встречу в Москву", "К такого тренера я считаю что детей нет чего посылать пусть тренірує собак", "Однозначно должна быть статья за такое оскорбление родного языка. А судя по другим сообщениям, то хам", - возмущени украинцы в сети.
Напомним, скандал разгорелся из-за фото украинской спортсменки с коллегой из РФ: "Где совесть?"
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