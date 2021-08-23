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Хотя глобальная эпидемиологическая ситуация все еще напряженная, международные перемещения постепенно восстанавливаются. Государства открывают границы для своих граждан и иностранцев, но правила их пересечения изменились.

Сейчас, чтобы попасть на территорию большинства стран мира, надо не только соблюдать нормы визового режима, но и предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Поэтому вопрос о том, как сдать в Киеве анализ на коронавирус для выезда за границу, все ещё актуальный.

Как долго действительна справка?

Каждая из стран установила собственные временные границы, в течение которых результат анализа считается действительным. В большинстве случаев этот промежуток времени охватывает от 24 до 72 часов с момента забора биологического материала до пересечения государственной границы.

Точную информацию по этому вопросу можно получить в посольстве страны назначения, на сайте туристического оператора или авиакомпании.

Нужна ли специальная подготовка к исследованию?

Перед тем, как пройти тест на коронавирус методом полимеразной цепной реакции, необходимо:

За сутки отказаться от употребления алкогольных напитков.

За 12 часов до забора образца прекратить применение назальных спреев/капель, препаратов против боли в горле, средств для освежения дыхания.

В течение 4 часов до процедуры не курить.

В течение 2 часов перед анализом не есть и не пить (при сильной жажде разрешается выпить немного негазированной воды).

В день забора биоматериала не чистить зубы, не использовать ополаскиватели для ротовой полости.

Несоблюдение этих правил приведет к искажению результатов исследования.

Как выглядит справка?

Результаты теста указываются на специальном бланке международного образца с QR-кодом. Просканировав код, можно получить не только данные о владельце справки и сам анализ, но и ссылки на сайт лаборатории, которая выполнила исследования и выдала документ.

Важно: при пересечении государственной границы необходимо иметь при себе и украиноязычный вариант справки, и перевод ее на английском языке.

Нужно ли сдавать анализ на ковид детям?

Родителям, которые планируют путешествовать вместе с детьми, лучше поинтересоваться в посольстве страны назначения, какие правила въезда несовершеннолетних действуют на ее территории.

Например, без справки о ПЦР-тест в Болгарию, Грецию разрешается въехать детям до 5 лет, а в Турцию, Египет - детям до 6 лет. Правительства же Мальдивских островов, Грузии, Боснии и Герцеговины и других государств требуют отрицательный результат анализа всех иностранцев независимо от возраста.

Где пройти тест?

Лаборатория «Медилабс» предоставляет возможность каждому, кто собирается в зарубежную поездку, сдать тест на коронавирус в Киеве, Хмельницком, Виннице. В этих городах работают отделения диагностического центра, пункты забора крови и образцов для ПЦР-анализов.

Пройти диагностику могут не только местные жители, а жители других населенных пунктов Украины.

Лаборатория «Медилабс» выдает справки о результатах теста на бланке международного образца, в случае необходимости осуществляет их официальный перевод на английский язык.

Чтобы сделать анализ, необходимо записаться: заполнить форму на сайте лаборатории или позвонить в контакт-центр.