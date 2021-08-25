В Херсонской области произошло ЧП с 12-летнем мальчиком

12-летнему Тимофею Дегальцеву из Запорожья внезапно стало плохо. Это произошло в Херсонской области в детском лагере. Оттуда его сразу же забрали в больницу.

Об этом сообщает в Facebook заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова.

Уточняется, что мальчику внезапно стало плохо во время физической нагрузки. Его медики забрали в больницу города Геническ в бессознательном состоянии с судорогами. Мальчик находился в Генической больнице в глубокой коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В частности, у мальчика была остановка сердца, но к счастью врачам удалось спасти его. По словам Некрасовой, мальчика доставили в областную больницу Запорожья.

23 августа, ребенку сделали КТ, которое показало двусторонний отек мозга с вклинением ствола головного мозга. Поэтому врачи проводят все необходимое лечение.

"Мы верим, мы надеемся, мы делаем всё что от нас зависит. Сейчас с мамой, бабушкой, крестной мамой, все сидим под дверью реанимации и молим Бога о его спасении", - написала заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова.

Напомним, что стали известные первые подробности массового отравления студентов.

Как сообщала Politeka, произошло массовое отравление детей в детском саду, срочно приехали скорые.

Также Politeka писала, что в одной из школ Хортицкого района две ученицы отравились неизвестным веществом.