Осень совсем не будет радовать

В начале сентября еще будут теплы дни, однако погода со временем испортится

Осень в этом году будет преимущественно холодной и дождливой. 2021 - это год под управлением Сатурна, который и задает погоду - потому в Украине хватит и дождей со снегом, и морозов.

Такой прогноз дал в ТСН народный синоптик Леонид Горбань.

По словам синоптика, в сентябре еще будут теплые дни и даже жара, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, которая сохранится и в октябре. По его прогнозу, в середине октября ожидаются и первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Леонид Горбань дает такой прогноз:

в сентябре: 1-2 числа будет сухо и жарко, 3-5 — дожди, 7-10 — ясно, тепло, 11-12 — дожди, 13-17 — ясно, тепло, но ветрено, 18 — дождь, 19-23 — сухо, 24-25 — дожди, 26 сентября и до конца месяца будет пасмурно и холодно.

в октябре: 1-4 — холодно, пасмурно, 5-6 и 8-10 — дожди, 11-19 — пасмурно, холодно, 14 - заморозок, 20, 22-23 и 26 октября — дожди, 27 и до конца месяца будет сухо, но холодно.

в ноябре: 1-4 — пасмурно, дожди, 4-15 — холодно, ночные заморозки, 8-10 — дожди и мокрый снег, 14 — снег, 16 и до конца месяца — мороз, 20, 24, 25 — снег.

Напомним, погода резко ухудшится, дожди окончательно подпортят праздник.

Как сообщала Politeka, мощные ливни обрушатся на украинцев на День Независимости.

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