В театрализованном перформансе «ДНК» (День народження країни), который 24 августа показали во время парада ко Дню Независимости, поучаствовала Есения Селезнева.

Об этом сообщает «КП в Украине».

Есения Селезнева – это девятилетняя киевлянка, которая подарила цветы военнослужащему Владимиру Федченко, а также исполнила песню Тараса Петриненко под названием «Україна».

Журналисты выяснили, что в 2019 году Есения Селезнева приняла участие в проекте «Голос. Дети 5». Тогда она присоединилась к команде певицы Джамалы. Евгений Селезнев - отец девочки был барабанщиком оркестра на этом проекте. Селезнева покинула шоу «Голос. Дети» во время этапа вокальных боев. После парада киевлянка Елена Селезнева рассказала, что счастлива быть матерью этой девочки.

Украина отметила тридцатилетие независимости 24 августа. В Киеве прошел военный парад. Президент Владимир Зеленский во время перформанса "ДНК" заплакал. Это произошло, когда Есения Селезнева подбежала к военнослужащему, а после подарила ему цветы.

На слезы президента сразу же обратили внимание журналисты и начали распространять фото и видео этого момента. Постановка «ДНК» длилась 13 минут. В ней показали путь страны от Киевской Руси до современности.

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