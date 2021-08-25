В Украине официально сняли ограничения на отключения населения за задолженность по оплате стоимости коммунальных услуг, которая предусмотрена законодательством в отношении условий адаптивного карантина (для нераспространения коронавірусної инфекции).

Это стало возможным после внесения изменений в закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавірусної болезни (COVID-19)», пишет ExPro.

До принятия таких изменений, на период действия карантина и 30 дней после него запрещалось начисление пени и штрафов за задолженность за жилищно-коммунальные услуги и прекращения оказания таких услуг.

Согласно правок в законе такой запрет будет действовать только в регионах, где установлен «красный» уровень эпидемиологической опасности.

Поставщики имеют право возобновить отключение через 30 дней после того, как регион выйдет из «красной» зоны карантина. Таким образом, коммунальные предприятия смогут отключать должников от газа, электроэнергии и других видов коммунальных услуг.

Чтобы восстановить подачу коммунальных услуг в случае отключения, бытовым потребителям помимо погашения задолженности придется также оплатить услугу повторного подключения. Например, в зависимости от технических условий и региона расходы бытовых потребителей на отключение от электроэнергии за долги и повторного согласования протокола могут составлять от 600 до 2000 грн.

Как сообщалось ранее, Министерство юстиции Украины приказом № 1061/5 от 23.03.2021 позволило государственным и частным исполнителям накладывать арест на счета должников за коммунальные услуги, а банкам автоматически списывать средства с таких арестованных счетов.

Справка агентства ExPro, по данным Государственной службы статистики Украины, долги населения за коммунальные услуги по состоянию на конец июня 2021г составляли 70,6 млрд грн.