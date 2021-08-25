Делал он это очень ловко и быстро

Неизвестный мужчина ловко и быстро карабкался по стене многоэтажки

В Луцке мужчина залез по стене на шестой этаж за менее чем две минуты. Его успели заснять на видео очевидцы, которые просто проходили мимо.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По их словам, на шестой этаж мужчине удалось добраться менее чем за две минуты. Делал он это очень ловко и быстро, словно настоящий человек-паук. Потом он спокойно пролез в приоткрытое окно на шестом этаже.



Под видео жители Луцка озвучили несколько версий, почему мужчина решился на такой отчаянный поступок. Озвучивались версии, что он не был трезвым. А также предполагали, что мужчина - украинский Ромео, который пробирался домой к своей любимой.

"В нем не пропал дух романтизма,он залезает к любимой в окно", "Ну или это вор и все таки может к любимой полез", "А может он вор форточник или бухой", "Вот раздули. Он просто забыл утюг выключить или ключи дома", - писали в комментариях.

Напомним, что 16-летний студент погиб, выпав с балкона.

Как сообщала Politeka, в Харькове пенсионер выпал из окна на 6-ом этаже.

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