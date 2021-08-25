"Очевидно у министра образования плохо с математикой. Правительство ссылается на данные Государственной службы статистики, мол, в июне 2021 средняя заработная плата в области образования составила 14158 грн в месяц, что на 31% больше, чем в прошлом году. Тем временем, на практике на руки педагоги в среднем получают 7–8 тыс. грн. А молодые педагоги еще меньше. Это точно не те зарплаты, которые можно назвать "достаточно высокими", их необходимо существенно увеличивать как минимум в два раза", – заявил Шахов.Он считает, что подход власти к статистике связан с манипуляциями и поэтому в нем заложены существенные расхождения между цифрами и реальной жизнью."Показатель средней зарплаты, о котором отчитывается Госстат, включает налоги в размере 19,5%. То есть, на руки педагоги получают на 19,5% меньше, чем показывает статистика. Кроме того, само понятие средней зарплаты не отражает реального состояния доходов в отрасли. Корректнее было бы высчитывать медианную зарплату, как это делают в европейских странах. На практике она на 20-30% ниже средней. Поэтому в среднем учителя на руки получают меньше 8000 грн в месяц, а не 14 – как рассказывает правительство", – отметил сопредседатель "Нашего края".В партии добавили, что слова нардепа подтверждает сайт Государственного центра занятости – там размещено более 1500 вакансий в сфере дошкольного, начального и среднего образования, и средний показатель зарплаты среди образовательных вакансий – 6900 гривен, что на полторы тысячи меньше, чем средний показатель по всем вакансиям."По информации Министерства образования, повышение зарплат педагогам проведут в декабре – оно составит 9%. Учитывая, что инфляция в этом году уже превысила 10%, то реально этого "улучшения" учителя не почувствуют. Властям необходимо пересмотреть свою политику в области образования, в том числе и подходы к реформе этой чувствительной сферы, ведь тотальное падение уровня знаний очевидно говорит об ошибочности подходов. Рыба гниет с головы, а проблемы образования начинаются в кабинете министра образования", – заявил Шахов.В "Нашем крае" отметили, что настаивают повышении зарплат в сфере образования."Украинский учитель достоин того, чтобы получать на руки (после взыскания всех налогов) не менее, чем получает его польский коллега, а это 600 евро (18 670 грн). Также правительству в статистических расчетах следует взять за основу европейский опыт и высчитывать не среднюю, а медианную зарплату, которая больше соответствует реалиям жизни", – подытожили в партии.