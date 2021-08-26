Сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю девушку из Зборивщины

Девушка не вернулась с празднования в Тернополе

Работники Тернопольского районного управления полиции ищут Поварскую Алину Андреевну, 2005 года рождения, жительницу села Вертелка на Зборовщине.

Девушка 24 августа уехала в Тернополь и не вернулась, на связь с родными не выходит.

Была одета в белую рубашку серые джинсы и белые кроссовки.

Если вам известна информация о местонахождении девушки - звоните по номеру 067-351-38-37, или на линию 102.

Напомним, что в Украине пропали подростки.

К правоохранителям обратилась жительница Изюма, которая рассказала, что ее 15-летний сын пропал и не отвечал на телефонные звонки.

Полицейские нашли подростка в Изюме - все это время он был у своего друга.

А в Красноградский отдел полиции обратился мужчина, заявивший о пропаже 14-летней воспитанницы. Девочка днем уехала кататься на велосипеде и не вернулась.

Школьницу нашли в Первомайском - девочка отправилась к своей бабушке.

Детей вернули домой и провели профилактическую беседу.

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