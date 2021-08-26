Пятилетняя украинка покорила одну из вершин Кавказа
Несмотря на дожди и грозы 5-летняя Александра Канкрова из Ровно поднялась на одну из вершин Большого Кавказа. Девочка вместе со своими родителями покорила гору Лайлу, высотой в 4000 метров.
Подробности о самой юной альпинистке Украины рассказали в материале "Суспільне".
Отец Александры говорит, что первый ее поход состоялся, еще когда дочке был год и два месяца. Она тогда только научилась ходить. А в этом году юная украинка уже трижды ходила в полноценные походы. И не отстает, а держится на уровне со взрослыми.
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"Дочка давно меня просила сходить. Мы в походы ходим давно, а в этом году начали ходить в зимние. Она была подготовлена, настроена", - рассказал отец девочки Илья Канкров.
31 июля вместе с отцом пятилетняя Александра Канкрова начала свое восхождение на гору Лайла.
Высота этой вершины – 4009 метров, и это самая высокая гора в Сванетском хребте. Пешее приключение продолжалось 20 дней.
Александра на уровне взрослых из Ровно и Запорожья четыре дня поднималась на Лайлу. Альпинистам мешала погода – дожди и грозы сопровождали восхождение: ночью в палатках было до -20 градусов.
После спуска Александра вместе со старшими альпинистами побывала еще на нескольких перевалах, перешла реку и отправилась в Батуми, на море.
После возвращения в Ровно маленькая альпинистка начала подготовку к следующему походу. Родители девочки пока не раскрывают пункт назначения.
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