В Запорожской больнице умер 12-летний мальчик по имени Тимофей, которому стало плохо несколько дней назад, во время посещения детского лагеря Херсонской области.

Об этом написала в Facebook Злата Некрасова, заместитель председателя Областной государственной администрации.

«Тимофей нас покинул. 50 минут проводили реанимационные мероприятия, но сердечко так и не застучало. Больно», - написала Некрасова.

Напомним, что Тимофею стало резко плохо в лагере после физической нагрузки. 12-летнего мальчика забрала машина скорой помощи.

«Ребенку резко стало плохо во время физической нагрузки, забрала скорая без сознания с судорогами. Сейчас ребенок в глубокой коме под ИВЛ. Диагноз не установлен», - сообщила тогда Злата Некрасова.

Мальчика привезли больницу Херсона. Он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Тогда спасением ребенка занялись врачи областной больницы. Началась интенсивная работа по спасению мальчика, но своевременно поставить диагноз ему не удалось. Мама мальчика потребовала срочной транспортировки его в больницу Запорожья.

До 22:30 того же дня мальчика приняли в Запорожской областной больнице. После этого его отвезли на МРТ в городскую больницу №5. Несмотря на все усилия, спасти Тимофея не удалось.

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