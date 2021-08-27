В Киеве женщина избила молодую девушку зонтиком

Об этом сообщает "Киев оперативный" в телеграм-канале.

По словам пострадавшей, она гуляла по торговому центру и остановилась перед заходом на эскалатор. Женщина вместе с мужем шли позади нее и толкнули ее и сказали: «ты стоишь или идешь».

Девушка не отреагировала, но обернулась посмотреть на женщину, на что услышала «Что ты смотришь на меня? Что, сказать мне что-то хочешь?».

Девушка ответила, что смотрит куда ей хочется.

На эти слова она подбежала и снова толкнула девушку в двери, которые вращаются при выходе.

Тогда пострадавшая начала защищалась зонтиком, но это было бесполезно.

Женщина сломала зонтик и ударила потерпевшую железной палкой от него.

"Люди стали нервные Ритм жизни не под силу каждому Потерпевшая тоже не из ангелов она флегматично прогуливаться по торговому центру то нужно было быть внимательнее и не заертати внимание тем кто спешит Такие люди действительно многих злят", " Уже обострение началось", "Обидно .. что промеж нас сколько неадекватных людей .. одни амбиции какого-то мифического превосходства .. а пострадавшая будет обивать пороги и все будет напрасно ..", - пишут в комментарих украинцы.

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