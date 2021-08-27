Парень 24 августа на День Независимости ушел из дома

Правоохранители разыскивают без вести пропавшего Быкова Алексея Юрьевича 2002 года рождения. 18-летний парень пошел гулять из дома по улице Чайковского в Николаеве и до сих пор не выходит на связь

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По информации Национальной полиции, пропавший мальчик среднего телосложения, его волосы русые, а глаза карие. В день исчезновения был одет в черные спортивные штаны, белую футболку с черными надписями, черные кроссовки с белой подошвой, при себе имел рюкзак из джинсовой ткани.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции №2 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области (Ингульский ОП) по адресу: г. Николаев, ул. 12-я Продольная, 42-А или по телефонам (0512) 64-95-99, 102.

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

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