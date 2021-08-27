За свою жизнь она сыграла несчетное колличесто ролей

Актриса умерла от продолжительной болезни, других подробностей нет

Заслуженная артистка Украины, выдающаяся актриса Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна Галина Скрынник ушла из жизни. Она отдала сцене муздрамы почти полвека.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе муздрамы, пишут местные СМИ.

Уточняется, что актриса умерла от продолжительной болезни, другие подробности не разглашаются.

В театре о ней вспоминают с теплотой и восхищением. Говорят, что актриса была невероятно красивой женщиной, наделенной уникальным актерским талантом. Яркая, разноплановая, органичная и самобытная в каждом своем образе, прекрасная в любом возрасте. Она просто не могла существовать вне сцены. Жила творчеством, при этом была любящей женой, заботливой мамой и бабушкой.

"Она успела сделать так много, воспитав не одно поколение молодых артистов. Зрители будут помнить всегда роли Галины Скрынник, наполненные глубоким психологизмом, тонким юмором и душевной теплотой. Мы все восхищались ее работоспособностью, отзывчивостью, искренностью, мудростью, умением видеть в людях только хорошее. Это – невосполнимая утрата для всего коллектива", – говорится в сообщении ее коллег.

Актриса играла в таких знаковых спектаклях как "Энеида", "Ханума", "Деревья умирают стоя", "Роксолана", "Выходили бабки замуж" и многих других.

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