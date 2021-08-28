Адвокат Ростислав Кравец рассказал, как вступить в наследство и не стать жертвой мошенников, которые пользуются лазейками в несовершенной нормативной базе.

Об этом сообщает UBR.

Главной проблемой Кравец назвал пропуск сроков принятия наследства. По закону, дело о наследовании необходимо открывать, не более чем через шесть месяцев со дня смерти наследодателя.

Вторая проблема кроется в законе «о возобновлении кредитования». Благодаря этому документу у кредиторов появилась возможность на протяжении шести месяцев после принятия наследства обращаться к наследникам. Когда наследник получает свидетельство, удостоверяющее его право на наследство, он попадает в рискованное положение.

Неизвестный кредитор может неожиданно предъявить долговую расписку, оставленную уже умершим родственником. Достоверность таких долговых расписок невозможно установить. Наследство принимается полностью – включая долги. Проблемы возникают, когда завещания составляются нечетко. В документе обязательно должны быть указаны идентификационные данные наследника.

Наследникам некоторых групп придется платить налог за имущество – полтора процента военного сбора и пять процентов налога на доход. Общая стоимость налога рассчитывается исходя из стоимости имущества.

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