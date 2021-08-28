Полиция Новомосковска разыскивает пропавшего мужчину
Правоохранители и волонтеры разыскивают 25-летнего Никиту Коваленко. Мужчина пропал и перестал появлялся у себя дома с 25 августа.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Как уточнили в полиции, местный житель с 25 августа не появляется по месту жительства. Он вышел из дома в магазин и так не вернулся до сих пор.
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По информации Национальной полиции Днепропетровской области, рост пропавшего мужчины 176 сантиметров, у него плотное телосложение, светлые и короткие волосы, карие глаза. При этом полиция отмечает, что пока не установлено во что он был одет в день своего исчезновения.
Всем, кому известно о местонахождении без вести пропавшего Никиты Сергеевича Коваленко просят сообщить по телефонам: (098) 242 58 03, «102» или другим удобным способом.
Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.
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