В ближайшее время украинских пенсионеров обрадуют повышением выплат
Пенсии в Украине в 2021 году повысят в ближайшие месяцы. При этом украинских пенсионеров ждет три этапа повышения пенсионных выплат.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Первый этап повышений запланирован на 1 октября 2021 года. Размер дополнительных выплат составит 400 гривен. Эту надбавку получат пенсионеры возрастом от 75 до 80 лет.
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Второй этап состоится 1 декабря 2021 года. В это время увеличится минимальная зарплата с 6000 гривен до 6500. Учитывая привязку размера пенсий к минимальной зарплате, с этого дня повысятся и пенсионные выплаты для граждан, которые старше 65 лет.
Третий этап стартует с 1 декабря 2021 года увеличится минимальный прожиточный минимум (с 2294 до 2393 грн), который тоже влияет на размер пенсионных выплат. В связи с этим минимальная пенсия в Украине вырастет с 1854 до 1934 гривен.
Также, кроме повышения пенсионных выплат, с 1 декабря ожидается повышение доплат за сверхнормативный стаж, а также внедрение других надбавок и доплат к пенсиям.
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