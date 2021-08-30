Государственный ПриватБанк собрались оптимизировать

Согласно стратегии, утвержденной Кабмином, ПриватБанк до 2024 года должен закрыть 300 отделений и уволить более 6 тысяч сотрудников, пишет "Сегодня. Экономика".

Так, банк должен успеть до приватизации сократить количество своих отделений по стране до 1250 и сотрудников - до 15,5 тысяч. Это должно позволить ПриватБанку уменьшить статью расходов с 11,4 млрд гривен до 8,3 миллиардов.

Профсоюз просит руководство учреждения рассмотреть другие возможности оптимизации, вместо того, чтобы оставить людей без работы. Предлагается сократить затраты на автопарк, охрану и пиар.

При этом, ПриватБанк недавно увеличил втрое расходы на зарплаты руководства. По итогам первого полугодия 2021 года члены правления банка получили вознаграждение на общую сумму в 124 млн гривен (в 3,4 раза больше, чем за тот же период прошлого года).

Тем временем, украинцы все чаще жалуются на работу ПриватБанка. К примеру, недавно произошла скандальная ситуация, о которой в своей жалобе на сайте Минфина рассказала клиентка. По ее словам, ПриватБанк арестовал счета после полного погашения кредита - "не заметили". Более того, требуемую сумму (почти 3 тысячи гривен) списали с карточки другого банка. Возврат средств, возмущается клиентка, затянулся на несколько месяцев.

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