Издатель Андрей Гончарук в эфире программы "Таран VLOG" с Виктором Тараном рассказал, каким образом пандемия COVID-19 повлияла на издательское дело в Украине.
Андрей Гончарук отметил, что последние два года из-за COVID-19 сильно ударили по издательской деятельности в Украине.
"Ковидный год, вообще эти локдауны, и эти периоды карантинные, которые ограничивали людей в общении — очень сильно ударили по нам, поскольку мы, как издательство, занимаемся молодыми, дебютантами. То есть, это люди, писатели и поэты, которых надо демонстрировать публике. Поскольку они живы, и их надо тоже чем-то подкармливать. Вниманием читателей и зрителей", - сказал Гончарук.
По его словам, этот пункт их деятельности выпал, и они ничего не могли с этим поделать.
Он отметил, что за 7,5 лет существования издательства его удалось создать и сделать профессией.
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