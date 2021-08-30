Издатель Андрей Гончарук в эфире программы "Таран VLOG" с Виктором Тараном рассказал, каким образом пандемия COVID-19 повлияла на издательское дело в Украине.

Андрей Гончарук отметил, что последние два года из-за COVID-19 сильно ударили по издательской деятельности в Украине.

"Ковидный год, вообще эти локдауны, и эти периоды карантинные, которые ограничивали людей в общении — очень сильно ударили по нам, поскольку мы, как издательство, занимаемся молодыми, дебютантами. То есть, это люди, писатели и поэты, которых надо демонстрировать публике. Поскольку они живы, и их надо тоже чем-то подкармливать. Вниманием читателей и зрителей", - сказал Гончарук.

По его словам, этот пункт их деятельности выпал, и они ничего не могли с этим поделать.

Он отметил, что за 7,5 лет существования издательства его удалось создать и сделать профессией.

Как сообщала Politeka, в Украине обостряется ситуация с ковидом: в НАН предупредили, когда ждать новой волны.

Также Politeka сообщала, что Павловский отметил, что несколько лет назад в Украине почти семь миллионов семей получали субсидии.