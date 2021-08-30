В Киеве на Печерске двое пьяных местных жителей разбили стекло у троллейбуса и их задержали правоохранители.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Киеве.
В полицию сообщили, что на улице Лаврской двое неизвестных людей в троллейбусе разбили стекло. На место прибыла следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.
Правоохранители задержали подозреваемых. Свидетели происшествия на них указали. Стражи порядка выяснили, что двое пьяных парней разбили стекло в троллейбусе и сломали стеклоочиститель. Нарушители избили прохожего и водителя троллейбуса за то, что они сделали парням замечание.
Дженнифер Лопес поймали в объятиях Киркорова, Полякова позавидовала: "Реально так выглядит?"
19-летний победитель "Голосу країни" не смолчал на критику из-за беременной невесты: "Может, и испортила мне жизнь..."
Украинцам пригрозили штрафами за неуплату налога, озвучены санкции: «до 31 августа…»
Беременная невеста 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина оказалась у врача: "Я до сих пор не могу поверить..."
Горбунов покинул Украину без Осадчей и сыновей, что произошло: кадры из самолета
Подозреваемых правоохранители задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Задержанными оказались парень 1997 года рождения и его напарник 2001 года рождения. Оба они – киевляне. Следователи начали уголовное производство по статье «хулиганство».
Статье предусмотрено наказание в виде лишение свободы до пяти лет. Фигурантам уже сообщено о подозрении в преступлении. Следователи также направили ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения.
Ранее в городе Запорожье в результате стрельбы пострадали пять горожан. Медики забрали в больницу некоторых из них. Конфликт произошел возле кафе. В нем участвовали две компании.
Напоминаем, что подростки портили вагоны метро в Киеве
Как сообщала Politeka, израильтянин открыл стрельбу в Умани
Также Politeka писала, что стрельба прогремела в украинском цирке