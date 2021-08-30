В Киеве на Печерске двое пьяных местных жителей разбили стекло у троллейбуса и их задержали правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Киеве.

В полицию сообщили, что на улице Лаврской двое неизвестных людей в троллейбусе разбили стекло. На место прибыла следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

Правоохранители задержали подозреваемых. Свидетели происшествия на них указали. Стражи порядка выяснили, что двое пьяных парней разбили стекло в троллейбусе и сломали стеклоочиститель. Нарушители избили прохожего и водителя троллейбуса за то, что они сделали парням замечание.

Подозреваемых правоохранители задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Задержанными оказались парень 1997 года рождения и его напарник 2001 года рождения. Оба они – киевляне. Следователи начали уголовное производство по статье «хулиганство».

Статье предусмотрено наказание в виде лишение свободы до пяти лет. Фигурантам уже сообщено о подозрении в преступлении. Следователи также направили ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения.

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