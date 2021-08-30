В Ивано-Франковской области задержали троих подростков

На Прикарпатье неизвестные повредили могилы на кладбище, сообщает Фейсбук-портал Полиции Ивано-Франковской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители смогли разыскать подозреваемых в преступлении - ими оказались трое несовершеннолетних местных жителей возрастом 13 и 14 лет.

На их телефоне были найдены фотографии в моменте надругательства над могилами.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 297.

"Наказывать за такое. Чтобы знали как это делать и родителей тоже наказывать за воспитание такого" чада"", "Эти подростки уже хорошо осознают что делают, потому что родители с детства учат что чужое ломать нельзя, тем более могилы, это вообще шок.... Родителей к ответственности и тех малолетних преступников!!!", "До чего дожились на кладбище развлекаемся", - возмущены украинцы в сети.

Напомним, что недавно подростки устроили "вечеринку" на кладбище, видео: "залезла на крест и..".

Как Politeka писала, что коммунальщики устроили "бизнес" в Киеве: 6 тысяч долларов за место на кладбище.

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