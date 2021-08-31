Достижение украинца уже вошло в украинскую историю

Швейцар Николай Панченко работает в ресторане с 2007 года. За это время он успел повторить лозунг: «Слава Украине! Героям слава» более 1 миллиона раз.

Об этом сообщает пресс-служба ресторана Криївка.

30 августа 2021 года на площади Рынок во Львове достижение Николая внесли в Книгу рекордов Украины. Рекорд попал в категорию «Государственность». Количество произнесенных лозунгов подсчитали благодаря статистике посещаемости ресторана.

По словам Николая Панченко, он очень любит общение с людьми. Так, он имеет цель улучшить свой результат и через год, в 15 годовщину со дня основания ресторана, сказать лозунг «Слава Украине! — Героям Слава!» уже 2 миллиона раз.

«В далеком 2007 году лозунг «Слава Украине» был мало употребляем местными жителями, а гости и туристы вообще не знали его или боялись это говорить. Наконец, в 2018 году этот лозунг стал официальным приветствием Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении сети концептуальных авторских ресторанов !FEST.



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