В городе Львове неизвестные снесли памятник, установленный в честь поэтессы Леси Украинки.

Об этом сообщает информационное агентство «Четвертая студия».

Люди, которые ранее инициировали установку указанного памятника сообщили, что реализовали этот проект благодаря финансовой поддержке меценатов. Монумент размещался возле львовского лицея №75. Это учебное заведение также носит имя Леси Украинки.

«Садовой разозлился и сказал снести памятник. И ночью этот памятник снесли», - рассказали в лицее.

Представители учебного заведения сравнили подобный подход с действиями коммунистических властей, которые приказывали по ночам сносить памятники и церкви. Инициаторы установки памятника считают, что такие действия недопустимы, поскольку в городе множество построек установлены с нарушением закона, а снести решили именно монумент, установленный в честь поэтессы.

Отметим, что представители лицея упомянули Садового. Вероятно, речь идет о мэре города Львова Андрее Ивановиче Садовом. Он занимает кресло городского головы с 2006 г., а также возглавляет политическую партию «Самопомощь». Кроме того, Садовой участвовал в выборах президента Украины, которые состоялись в 2019 году. Известно, что мэр Львова состоит в браке и у него есть пятеро сыновей.

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