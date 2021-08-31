В Государственной пограничной службе Украины сообщили об ограничениях, которые начнут действовать с 1 сентября

Так, на территорию Украины будет запрещен въезд автомобилям из Приднестровского региона Молдовы на номерах так называемой "республики". Попасть смогут только те, у кого номера будут согласованного образца или нейтральными, сообщает пресс-служба ведомства.

Заперт вводится в соответствии с поручением Кабинета министров Украины и ноты Министерства иностранных дел.

Отмечается, что Украина пообещала Молдове не пропускать автомобили с номерами Приднестровья еще в феврале текущего года. Изначально запрет должен был введен с 1 апреля 2020 года. Однако после срок был отложен до 15 января 2021 года по просьбе молдавской стороны. В середине января правительство Молдовы вновь попросило Украину отложить вступление решения в силу, чтобы провести дополнительную кампанию по информированию жителей Приднестровья о необходимости соблюдать правила.

Напомним, в какие страны и на каких условиях могут поехать отдыхать украинцы.

Как сообщала Politeka, новые правила вступают в силу, что изменится: "Касается как граждан Украины, так и иностранцев"

Также Politeka писала, что дополнительные ограничения вводят из-за нового штамма ковида: что нужно знать украинцам.